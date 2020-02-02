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02.02.2020 12:00
Рубрика: Общество

"Матовое стекло": опубликованы фото легких, пораженных коронавирусом

Текст: Руслан Мельников
В интернете появились снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом. Они были сделаны при помощи компьютерной томографии.

Как пишет журнал Radiology, пациенткой является 33-летняя женщина, госпитализированная в китайском городе Ланьчжоу. Она рассказала, что работала в Ухани, который является эпицентром распространения коронавируса.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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В материале отмечается, что женщина поступила в больницу с повышенной до 39 градусов температурой.

"На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV", - говорится в публикации.

При этом демонстрируются два снимка легких пациентки. На первом показаны множественные помутнения, создающие эффект матового стекла. Второй снимок был сделан три дня спустя. Он показывает, что болезнь прогрессирует, а область "матового стекла" расширяется.

Между тем в интернете появились первые снимки, сделанные с помощью электронного микроскопа и запечатлевшие процесс размножения коронавируса в клетке.

Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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