Первая смерть от короновируса произошла за пределами Китая

Впервые вне Китая скончался зараженный коронавирусом 2019-nCoV. Инцидент произошел на Филиппинах.

Скончался мужчина, приехавший в островное государство из китайского города Ухань, где произошла вспышка заболевания. Как информирует ВОЗ в Twitter, пациенту было 44 года. Он был одним из двоих инфицированных на Филиппинах.

Напомним, в КНР на сегодняшний день зафиксировано 304 случая заражения коронавирусом нового типа с летальным исходом. Всего число инфицированных 2019-nCoV в стране выросло до 13,6 тысячи.

Новый коронавирус отличается меньшей скоростью распространения по сравнению с обычным гриппом, но может приводить к тяжелой вирусной пневмонии, и в этом его главная опасность.