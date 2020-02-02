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02.02.2020 06:51
Рубрика: В мире

Первая смерть от короновируса произошла за пределами Китая

Впервые вне Китая скончался зараженный коронавирусом 2019-nCoV. Инцидент произошел на Филиппинах.

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Скончался мужчина, приехавший в островное государство из китайского города Ухань, где произошла вспышка заболевания. Как информирует ВОЗ в Twitter, пациенту было 44 года. Он был одним из двоих инфицированных на Филиппинах.

Напомним, в КНР на сегодняшний день зафиксировано 304 случая заражения коронавирусом нового типа с летальным исходом. Всего число инфицированных 2019-nCoV в стране выросло до 13,6 тысячи.

Новый коронавирус отличается меньшей скоростью распространения по сравнению с обычным гриппом, но может приводить к тяжелой вирусной пневмонии, и в этом его главная опасность.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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