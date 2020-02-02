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02.02.2020 03:34
Рубрика: В мире

Более 300 человек скончались из-за заражения новым короновирусом

В КНР зафиксировано 304 случая заражения коронавирусом нового типа с летальным исходом. Всего число инфицированных 2019-nCoV в стране выросло до 13,6 тысячи.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Ранее сообщалось о 259 жертвах заболевания. Новые данные приводит Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, пишет Жэньминь жибао. За сутки в провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания, диагностирован 1921 случай заражения.

В Пекине уже выявлено 168 инфицированных (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 80 человек, из них двое умерли. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах страны.

Двое мужчин и женщина, которые недавно вернулись из Китая, по-прежнему находятся в карантине и под наблюдением врачей инфекционной больницы. Их состояние нормализовалось, и высокой температуры не наблюдается. Среди граждан России в Китае инфицированных нет.

Китайские власти сообщили о вспышке вируса в городе Ухань 31 декабря. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с коронавирусом, который передается от человека к человеку, чрезвычайной.

Врачи рекомендуют как можно чаще мыть руки, не касаться ими лица и глаз, избегать скопления людей и носить в общественных местах защитную маску - ее ношение снижает угрозу заражения вполовину. Вирус может распространяться контактным и воздушно-капельным путями. Среди симптомов коронавируса указываются повышенная утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле и мышцах, бледность, повышенная температура и озноб.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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