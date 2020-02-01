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01.02.2020 12:50
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом

Текст: Юлия Кривошапко
Состояние заразившихся коронавирусом в России стабильно, за ними наблюдают врачи, сообщила главный санитарный врач Анна Попова.

"Состояние без клинических проявлений", - приводят слова Поповой РИА Новости.

Фото: EPA
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Накануне стало известно о двух случаях заражения новым вирусом на территории России: в Тюменской области и Забайкальском крае. Он обнаружился у граждан Китая. Обоих изолировали и поместили под наблюдение врачей.

Китайские власти сообщили о вспышке вируса в городе Ухань 31 декабря. По последним данным, в Китае заражены уже более 9 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с коронавирусом чрезвычайной.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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