Роспотребнадзор рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом

"Состояние без клинических проявлений", - приводят слова Поповой РИА Новости.

Накануне стало известно о двух случаях заражения новым вирусом на территории России: в Тюменской области и Забайкальском крае. Он обнаружился у граждан Китая. Обоих изолировали и поместили под наблюдение врачей.

Китайские власти сообщили о вспышке вируса в городе Ухань 31 декабря. По последним данным, в Китае заражены уже более 9 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с коронавирусом чрезвычайной.