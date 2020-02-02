Песков рассказал о темпе работы Путина

"Фактически это было за сутки согласовано. То есть буквально за 3 дня до визита в течение 24 часов это было согласовано", - заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает сайт Вести.Ru.

Когда израильская сторона выступила с предложением провести такие переговоры, то, по словам Пескова, Владимир Путин с готовностью откликнулся. "Тем более, что это совпало с оглашением инициативы Трампа по Ближнему Востоку. То, что американцы называют "большой сделкой" или "сделкой века". И, конечно, получить информацию из первоисточника, в данном случае от израильской стороны, было чрезвычайно важно", - уточнил он.

"Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду свойство работы собственной. Потому что сам он, как рыба в воде, в таком темпе", - заявил Песков.

"Что касается того, с какой скоростью развиваются события, это как раз, наверное, признак, признак современных международных дел, современной международной политики. Это признак того конфликтного проблемного потенциала, который существует в международных делах, - подчеркнул представитель Кремля. - Одновременно это признак динамичности нашей внутренней жизни. И поэтому международные контакты согласовываются моментально". "Путин реагирует на это очень живо", сказал Песков. И это "заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе", заключил он.