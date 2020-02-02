Пять страшных ошибок при смене и доливе моторного масла

Для беспроблемной работы двигателя внутреннего сгорания требуется применение рекомендованного автопроизводителем моторного масла, равно как соблюдения правильного алгоритма его замены и долива. "РГ" разобралась в тонкостях этого вопроса и выделила пять типичных ошибок при манипуляции со смазочными жидкостями.

Замена масла точно по рекомендации производителя

Большинство автопроизводителей рекомендуют замену моторного масла в легковых автомобилях в интервале 10 тысяч - 20 тысяч км. Казалось бы, чего проще - залить новое масло после указанного в спецификациях пробега. Однако такие рекомендации даются в расчете на эксплуатацию машины в идеальных или, точнее говоря, среднестатистических условиях.

Правильнее же делать поправки на целый ряд факторов. Если вы регулярно эксплуатируете автомобиль в пробках или ездите с повышенной нагрузкой (например, транспортируете тяжелый груз или передвигаетесь в спортивной манере), то менять смазочный материал рекомендуется едва ли не на половине рекомендованного лимита. К примеру, если регламентируется смена масла на 15 тысяч км, стоит обновить лубрикант примерно на 8 тысяч км.

Перелив масла

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Поговорка "кашу маслом не испортишь" оправдывается при приготовлении еды, однако заливка моторного масла выше уровня "Максимум" сулит неприятные последствия. Как минимум - от избыточного давления пострадают сальники и прокладки, и масло с большой степенью вероятности начнет подтекать.

Кроме того, подъем давления масла может повлечь за собой замасливание свечей вплоть до утраты их работоспособности, потерю двигателем приемистости и перерасход топлива. Повышенное давление создает дополнительную нагрузку также на шестерни масляного насоса, усиливает нагарообразование в цилиндрах и провоцирует вспенивание масла, из-за чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка нагруженных элементов мотора.

К слову, справиться с переливом можно при помощи откачки или слива масла. В первом случае применяют специальный шприц и резиновую трубку, во втором страгивается сливная пробка на поддоне картера, причем последний способ является сложным и не рекомендован при недостаточных навыках.

Недолив масла

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При работе двигателя с недостаточным объемом масла (на щупе - ниже риски "Минимум") в двигателе могут формироваться воздушные пробки, которые блокируют масляные протоки. В итоге двигатель работает посуху, что чревато быстрым износом распределительного вала, поршневых колец, шейки коленвала и других подвижных элементов.

В конечном итоге эксплуатация автомобиля с недостатком масла вызывает риск заклинивания поршней. Отметим также, что современные транспортные средства снабжены датчиком, сигнализирующим о пониженном уровне масла значком на приборной панели (масленка). Причинами же пониженного уровня масла могут явиться течь через прокладки клапанной крышки, головки блока цилиндров, масляного фильтра, равно как механические повреждения маслопровода и износ подвижных элементов двигателя. При любом раскладе проверяйте уровень масла, поставив машину на ровную поверхность (без уклонов) и с холодным двигателем.

Постоянный долив масла вместо замены

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Как известно, многие автовладельцы, обнаружив факт повышенного расхода моторного масла (пресловутый "масложор"), предпочитают не выяснять причины происходящего, а ограничиваются регулярным доливом смазочного материала. Такая практика, вероятнее всего, приблизит наметившуюся кончину мотора.

Дело в том, что новое масло, смешиваясь со старым, быстро загрязняется и теряет свои эксплуатационные качества. Прежде всего, деградирует основа масла, оно становится более жидким, а присадки утрачивают свои свойства. В перспективе практика постоянного долива может повлечь за собой образование задиров, нагара и другие серьезные проблемы. И уж если вы практикуете регулярный долив в течение длительного времени, не забывайте о масляном фильтре. Срок его службы примерно равен ресурсу моторного масла.

Смешение несмешиваемого

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Как ранее уже писала "РГ", одной из грубейших ошибок при замене масла является понижение его качества. Иными словами, в минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику - синтетику того же производителя, а вот наоборот делать не стоит.

Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных масел для бензиновых и дизельных моторов, добавление в двигатель "легковушки" масла, предназначенного для грузовых автомобилей, а также игнорирование стандартов API (американский) и АСЕА (европейский).

И наоборот - совпадение индексов API или АСЕА нового и старого масел снижает риск возникновения опасных химических реакций. Ошибкой будет также смешение масел разных брендов. А вот смазочные составы от одного бренда комбинировать не так страшно. Дело в том, что разные модели одного производителя имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других марок.