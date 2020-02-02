Федерация накажет боксеров за нападение на Росгвардию

Федерация бокса России накажет спортсменов за нападение на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря организации Умара Кремлева.

По сведениям агентства, оба участника нападения - Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян - являются практикующими боксерами. По предварительным данным, они напали на бойцов Росгвардии, чтобы избежать ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Напомним, что спортсмены напали на гвардейцев в подъезде дома в центре Москвы. Несмотря на сопротивление, они были задержаны. У одного из боксеров нашли кокаин.