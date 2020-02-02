Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.

"Переход на ежедневный режим работы и на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак в легендарном Дворце бракосочетания", - рассказала ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

Каждую неделю во Дворце бракосочетания №1 проходит более 100 торжественных церемоний, а летом регистрируется больше 30 браков в день. В общей сложности за год отсюда выходят более 5000 семей.

Именно здесь зарегистрировали крепкие и счастливые браки многие выдающиеся люди нашей страны - Юрий и Валентина Гагарины, Валентина Терешкова и Андриян Николаев, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Олег Табаков и Марина Зудина.