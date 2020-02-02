Росгвардия прокомментировала нападение боксеров

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил нападение боксеров на сотрудников ведомства, сообщает РИА Новости.

По его словам, спортсмены пытались скрыться от гвардейцев. Во время проверки документов не реагировали на законные требования сотрудников. Наряд Росгвардии смог задержать обоих, несмотря на сопротивление.

В Росгвардии не называют фамилии задержанных спортсменов. По сведениям информагентств, к нападению причастны чемпион страны по боксу в полутяжелом весе Георгий Кушиташвили и еще один практикующий боксер Овик Оганнисян. При досмотре у Кушиташвили нашли кокаин.