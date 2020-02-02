В Чите рассказали об условиях содержания гражданина КНР с коронавирусом

Гражданин Китая, заболевший коронавирусом, находится в хороших условиях в Забайкальской краевой инфекционной больнице. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.

Министерство здравоохранения РФ поручило проверить качество оказания помощи мужчине, так как он рассказал СМИ о плохом содержании.

"Бокс, площадью 23 квадратных метра, располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов", - приводятся слова главного врача больницы Сергея Юрчука.

В таких же условиях находятся его жена и сын, которых госпитализировали из-за близкого контакта с зараженным. У супруги есть рация для связи с медперсоналом. Ребенок сегодня осмотрен заведующей кафедрой детских инфекций. Медики ждут результаты их повторных проб.

Как сообщалось ранее, в Китае уже 304 случая заражения коронавирусом нового типа с летальным исходом. Всего число инфицированных 2019-nCoV в стране выросло до 13,6 тысячи.