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02.02.2020 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин направил криминалистов СК в Новосибирск после обрушения в кафе

Текст: Наталья Козлова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область своих наиболее опытных подчиненных "для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия". Об этом корреспонденту "РГ" сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В обрушившемся кафе в Новосибирске проходила гараж-пати

Напомним, следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту обрушения крыши возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным, в результате обрушения погиб один человек. Точные данные о количестве пострадавших уточняются.

На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего.

Петренко подчеркнула, что по указанию главы Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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