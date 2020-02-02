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02.02.2020 07:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нелегальное кафе в Новосибирске обрушилось из-за снега

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

МЧС озвучило причины обрушения крыши в новосибирском кафе в Академгородке.

- Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте обрушения завершены. Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни. Спасатели отмечают, что накануне предупреждали новосибирских предпринимателей о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли.

По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, сегодня ночью на Бульваре молодежи в Советском районе города Новосибирска обрушилась крыша. Из кафе успели эвакуироваться 190 человек. По предварительным данным, заведение могло незаконно занимать площади, так как срок договора аренды с организацией, владеющей участком, истек.

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