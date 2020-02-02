Пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске прооперировали

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске.

Спасатели достали из-под завалов четверых человек. Они были доставлены в Центральную клиническую больницу Академгородка.

- После осмотра двоих пациентов врачи отпустили домой: у них нет травм, только переохлаждение, - сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

Двоих пациентов госпитализировали. У мужчины диагностировали перелом костей таза, у девушки - перелом костей голени. В настоящее время они прооперированы и находятся в реанимации.

Напомним, сегодня ночью в нелегальном кафе на Бульваре молодежи в Советском районе Новосибирска обрушилась крыша. В это время в заведении проходило ночное шоу Waltergarageparty. Одна девушка погибла под завалами, несколько молодых людей получили ранения. Возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, крыша кафе рухнула под тяжестью снега.