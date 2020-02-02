В обрушившемся кафе в Новосибирске проходила гараж-пати

В нелегальном кафе в новосибирском Академгородке проходило ночное шоу Waltergarageparty. Посетителей приглашали на вечеринку при помощи социальных сетей.

- Друзья, мы практически пережили январь! Тушили Австралию, боролись с короновирусом, расчищали горы снега в Новосибирске. Настало время сделать перерыв от повседневного спасения планеты и хорошенько отдохнуть вместе с #Waltergarageparty. Уже в эту субботу 01.02 мы вновь запустим тусовочную машину, но только на одну ночь, поэтому ваша задача - выжать из нее максимум! - пишут организаторы гараж-пати на официальной странице мероприятия "Вконтакте".

По иронии судьбы, крышу кафе от снега организаторы почистить не смогли.

Билет на шоу стоил 400 рублей. Вход на вечеринку был по спискам. Гости должны были назвать свои данные и показать ответ от организаторов, полученный в директ.

Известно, что Waltergarageparty переехало в здание, находящееся на балансе СО РАН 14 декабря. Это была уже не первая их вечеринка по адресу Бульвар Молодежи, 36к1. По предварительным данным, заведение могло незаконно занимать площади, так как срок договора аренды с организацией, владеющей участком, истек.

Напомним, сегодня ночью в нелегальном кафе на Бульваре молодежи в Советском районе города Новосибирска обрушилась крыша. Из кафе успели эвакуироваться 190 человек. Одна девушка погибла, несколько молодых людей получили ранения. Возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, крыша кафе рухнула под тяжестью снега.