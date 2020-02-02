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02.02.2020 19:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

... В четвертом часу утра

В Новосибирске на посетителей рухнула крыша нелегального кафе
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
В новосибирском Академгородке после обильных снегопадов обрушилась крыша нелегального кафе. Одна из посетительниц погибла, четверых госпитализировали.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля в здании, расположенном по адресу Бульвар Молодежи, 36, к.1, в Советском районе Новосибирска. В заведении, больше напоминающим старый сарай, проходила масштабная музыкальная вечеринка - Waltergarageparty.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Появилось видео спасения людей при обрушении кафе в Новосибирске

Известно, что посетителей приглашали на шоу при помощи соцсетей. Вход на вечеринку был по спискам. Гости должны были назвать свои данные и показать ответ от организаторов. Билет стоил 400 рублей.

- Друзья, мы практически пережили январь! Тушили Австралию, боролись с коронавирусом, расчищали горы снега в Новосибирске. Настало время сделать перерыв от повседневного спасения планеты и хорошенько отдохнуть. Уже в эту субботу, 01.02, мы вновь запустим тусовочную машину, но только на одну ночь, поэтому ваша задача - выжать из нее максимум! - рекламировали организаторы гараж-пати.

По иронии судьбы крышу кафе от снега они просто почистить не смогли.

В разгар мероприятия в четвертом часу утра у одноэтажного здания, пристроенного к заведению, рухнула кровля. 190 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Под завалами из снега и сэндвич-панелей оказались несколько посетителей, собиравшихся уходить домой. В пристройке располагался гардероб.

- Площадь обрушения составила 240 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Первыми на место происшествия прибыли оперативные экипажи муниципальной аварийно-спасательной службы. Деревянные перекрытия резали бензопилами. Из-под обломков здания извлекли пять человек.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Новосибирске задержан организатор гараж-пати в обрушившемся кафе

Одну из посетительниц спасти не удалось. Четверых пострадавших госпитализировали. Двоих из них врачи осмотрели и отпустили домой: у них нет травм, только переохлаждение. Еще двоих прооперировали, они находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. В Новосибирск направлены лучшие криминалисты ведомства - для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что организатор развлекательного мероприятия, 27-летний житель Новосибирска, задержан.

Свою проверку по факту обрушения здания организовала и прокуратура. Ведомство оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости и пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Будет дана оценка действиям должностных и ответственных лиц.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Бастрыкин направил криминалистов СК в Новосибирск после обрушения в кафе

Изначально сообщалось о том, что рухнувшее здание находилось на балансе сибирского отделения Российской академии наук. Однако выяснилось, что еще в прошлом году весь комплекс зданий на бульваре Молодежи, включая обрушившееся, был передан в управление Министерства науки и высшего образования РФ. По данным СО РАН, документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше.

По предварительным данным, здание могло нелегально сдаваться в аренду. Это была уже не первая вечеринка Waltergarageparty в этом месте. На своей странице в социальных сетях организаторы сообщают, что переехали на новый адрес еще 14 декабря.

"Гаражные" вечеринки пользовались небывалой популярностью у новосибирской молодежи. На них выступали местные музыкальные коллективы и диджеи. Для "атмосферных" тусовок заброшенные здания подыскивались специально.

В разгар вечеринки у здания рухнула кровля. 190 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Под завалами оказались несколько посетителей

На официальной страничке группы есть пророческая гифка (формат графических изображений) со старым цехом, разлетающимся на щепки от громкой музыки.

"В названии гараж, в описании больница, рядом лесопилка, а по факту второй цех - отгадай, что такое?", - такие загадки предлагали своим подписчикам организаторы.

Пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске прооперировали

В связи с ЧП в Академгородке мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел экстренное совещание.

Чиновники решили повторно потребовать от организаций независимо от их формы собственности принять срочные меры по очистке кровель от ледовых и снежных навесов.

Накануне в Новосибирске была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с обильными снегопадами.

Спасатели предупреждали предпринимателей о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли. Однако в Академгородке меры безопасности были проигнорированы.

Кстати, неделю назад в Новосибирске на улице Портовой на двух женщин и ребенка с крыши упала глыба снега.

К счастью, они остались живы.

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