В Новосибирске на посетителей рухнула крыша нелегального кафе

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля в здании, расположенном по адресу Бульвар Молодежи, 36, к.1, в Советском районе Новосибирска. В заведении, больше напоминающим старый сарай, проходила масштабная музыкальная вечеринка - Waltergarageparty.
Известно, что посетителей приглашали на шоу при помощи соцсетей. Вход на вечеринку был по спискам. Гости должны были назвать свои данные и показать ответ от организаторов. Билет стоил 400 рублей.
- Друзья, мы практически пережили январь! Тушили Австралию, боролись с коронавирусом, расчищали горы снега в Новосибирске. Настало время сделать перерыв от повседневного спасения планеты и хорошенько отдохнуть. Уже в эту субботу, 01.02, мы вновь запустим тусовочную машину, но только на одну ночь, поэтому ваша задача - выжать из нее максимум! - рекламировали организаторы гараж-пати.
По иронии судьбы крышу кафе от снега они просто почистить не смогли.
В разгар мероприятия в четвертом часу утра у одноэтажного здания, пристроенного к заведению, рухнула кровля. 190 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Под завалами из снега и сэндвич-панелей оказались несколько посетителей, собиравшихся уходить домой. В пристройке располагался гардероб.
- Площадь обрушения составила 240 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Первыми на место происшествия прибыли оперативные экипажи муниципальной аварийно-спасательной службы. Деревянные перекрытия резали бензопилами. Из-под обломков здания извлекли пять человек.
Одну из посетительниц спасти не удалось. Четверых пострадавших госпитализировали. Двоих из них врачи осмотрели и отпустили домой: у них нет травм, только переохлаждение. Еще двоих прооперировали, они находятся в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. В Новосибирск направлены лучшие криминалисты ведомства - для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что организатор развлекательного мероприятия, 27-летний житель Новосибирска, задержан.
Свою проверку по факту обрушения здания организовала и прокуратура. Ведомство оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости и пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Будет дана оценка действиям должностных и ответственных лиц.
Изначально сообщалось о том, что рухнувшее здание находилось на балансе сибирского отделения Российской академии наук. Однако выяснилось, что еще в прошлом году весь комплекс зданий на бульваре Молодежи, включая обрушившееся, был передан в управление Министерства науки и высшего образования РФ. По данным СО РАН, документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше.
По предварительным данным, здание могло нелегально сдаваться в аренду. Это была уже не первая вечеринка Waltergarageparty в этом месте. На своей странице в социальных сетях организаторы сообщают, что переехали на новый адрес еще 14 декабря.
"Гаражные" вечеринки пользовались небывалой популярностью у новосибирской молодежи. На них выступали местные музыкальные коллективы и диджеи. Для "атмосферных" тусовок заброшенные здания подыскивались специально.
На официальной страничке группы есть пророческая гифка (формат графических изображений) со старым цехом, разлетающимся на щепки от громкой музыки.
"В названии гараж, в описании больница, рядом лесопилка, а по факту второй цех - отгадай, что такое?", - такие загадки предлагали своим подписчикам организаторы.
В связи с ЧП в Академгородке мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел экстренное совещание.
Чиновники решили повторно потребовать от организаций независимо от их формы собственности принять срочные меры по очистке кровель от ледовых и снежных навесов.
Накануне в Новосибирске была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с обильными снегопадами.
Спасатели предупреждали предпринимателей о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли. Однако в Академгородке меры безопасности были проигнорированы.
Кстати, неделю назад в Новосибирске на улице Портовой на двух женщин и ребенка с крыши упала глыба снега.
К счастью, они остались живы.