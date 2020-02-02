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02.02.2020 00:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Алексей Ретинский стал первым композитором-резидентом musicAeterna

Текст: Елена Черемных
Дирижер Теодоро Курентзис формирует на площадке петербургского Дома Радио новую платформу. Помимо репетиционной и концертной базы двух его коллективов - хора и оркестра musicAeterna, в пространстве исторического дореволюционной постройки здания создается исследовательский кластер с условным названием "культурно-образовательный центр РАДИО". Первым его резидентом стал венский композитор Алексей Ретинский.

В звании резидента Алексей Ретинский должен будет написать большое сочинение для обоих коллективов Курентзиса, придумать и реализовать для мыслимых "вечными студентами" его оркестрантов и хористов регулярную сетку программ и мероприятий, приобщающих к новейшим европейским движениям (от клубной электроники и рафинированного академизма до междисциплинарных опытов), осуществлять записи нетривиальных репертуарных подборок, проводить просветительские беседы или круглые столы для молодежи.

Фото: Михаил Мокрушин/ РИА Новости
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В европейских оркестрах позиция composer-in-residence существует со второй половины ХХ века. Именно тогда новая музыка стала нуждаться в системном продвижении на фоне финансово более выгодной классики. Впрочем, в Европе "композиторов в резиденции" выбирают на сроки от года и более. Курентзис сократил резидентские полномочия до шести месяцев. Благодаря этому он надеется превратить культурно-образовательный центр РАДИО в конвейер, который усилит эффективность интеллектуальной эстафеты "от композитора к композитору", внедрения в современную практику новых идей и нестандартных музыкальных форматов.

Впервые в России сотрудничество с композитором-резидентом опробовал Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, куда в 2016 году был приглашен молодой казанский автор Эльмир Низамов, а годом позже - Государственный симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова, объявивший своим резидентом композитора старшего поколения - Александра Вустина.

Первое мероприятие Ретинского в новом статусе уже состоялось: в Малой студии на втором этаже Дома радио он провел "Круглый стол" на тему "Музыка - это зеркало или то, что отражается в нем?" Нетрудно расслышать перефразированную постановку вопросов из стихотворения Николая Заболоцкого "Некрасивая девчонка": "…что есть красота?/ И почему ее обожествляют люди?/ Сосуд она, в котором пустота,/ Или огонь, мерцающий в сосуде?" В диспуте наблюдались любопытные дискуссионные натяжения и разрядки. Тремя спикерами, отвечавшими на вопросы Ретинского, были Теодор Курентзис с его мастеровитой риторикой, Леонид Десятников с обаятельной самоиронией и - лидер группы Shortparis Николай Комягин с его пылкой, хоть и слегка запутанной, альтернативностью.

Фото: Guber-Peters Company/ Mirage Entertainment/ Star Partners II Ltd./ United Artists
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Следующее мероприятие Ретинского намечено на 3 февраля. Это будет ночной перформанс, посвященный началу международного Года 250-летия Бетховена. В знак юбилея оркестр musicАeterna уже исполнил в Москве Вторую и Пятую симфонии классика под управлением Теодора Курентзиса.

3 февраля в Санкт-Петербургской Государственной капелле глава оркестра передаст эстафету руководителю известнейшего ансамбля старинной музыки Il Giardino Armonico Джованни Антонини. Под его руководством будут исполнены Первая, Третья и Восьмая симфонии Бетховена. Завершит бетховенскую декаду musicАeterna Девятая симфония на сцене Концертного зала "Мариинский" под управлением греческого маэстро.

Справка "РГ"

Алексей Ретинский родился в Симферополе в 1986 году. Потомственный музыкант. После симферопольского музыкального училища и киевской консерватории изучал музыкальную электронику в Высшей школе искусств Цюриха, позже дополнил образование в классе композиции Беата Фуррера в Университете музыки в Граце (Австрия). Проживает в Вене. Автор акустических и электронных композиций, в частности, хорового цикла "Марианские антифоны", исполнявшегося хором musicAeterna в Москве и на Дягилевском фестивале в Перми, а также музыки к спектаклю "Камилла", который номинировался на Фестиваль "Золотая маска-2019" в категории "современный танец". Проживает в Вене.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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