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02.02.2020 12:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На дороги Волгограда вышли регулировщицы в тулупах времен ВОВ

Текст: Наталья Коротченко
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В связи с 77-летием Победы в Сталинградской битве на дороги Волгограда вышли девушки-регулировщицы, которые облачены в форму времен Великой Отечественной войны.

Фото: Георгий Зельма/РИА Новости
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Девушки в военных зимних-тулупах с портупеями, шапках, варежках и валенках несут службу, обеспечивая безопасность на дорогах и создают особую атмосферу памятных дней, - сообщает пресс-служба главка МВД по Волгоградской области.

Регулировщиц можно увидеть на Мамаевом кургане и Аллее Героев. Женский взвод будет регулировать движение красными флажками, аналогичными тем, которыми в войну пропускали колонны машин по дорогам фронтов.

Это единственный в России взвод девушек-регулировщиц, в него входит 40 сотрудниц волгоградской полиции.

Мероприятия к 77-летию Победы в Сталинградской битве проходят во всех муниципальных образованиях региона. Только в Волгограде их запланировано свыше 80.

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