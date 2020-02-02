Сколько готовы уступить продавцы подержанных машин

В условиях инфляции и недавнего повышения утильсбора новые автомобили продолжают дорожать, но и подержанные машины от них не отстают. Впрочем, в отличие от рынка новых авто, на "вторичке" всегда есть возможность поторговаться.

Торг уместен

Не секрет, что в стоимости каждого подержанного автомобиля заложена возможность поторговаться. Неудивительно, что большинство российских автовладельцев (порядка 75%) при продаже машины готовы уступить в цене. Согласно результатам исследования агентства "Автостат", средний дисконт на вторичном авторынке составляет 6,3%. Основная причина для торга - состояние авто и его ликвидность.

"Вторичный авторынок - это тот же рынок, где товар не имеет конечной цены и с продавцом всегда можно договориться на консенсусной ноте, оптимальной для обоих. Кто-то готов "скинуть", а кто-то принципиален и будет ждать клиента, который купит авто по нужной цене. Тут всегда всё индивидуально", - рассуждает директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко.

Действительно, размер дисконта может существенно отличаться, в том числе в зависимости от марки продаваемого автомобиля. Так, самыми сговорчивыми оказались продавцы французских машин Сitroen и Peugeot, на которые можно получить скидку более 11%. Чуть меньше готовы уступить владельцы автомобилей Mitsubishi и Mazda - 9% и 8% соответственно. Порядка 7% от первоначально заявленной цены вполне могут скинуть продавцы подержанных Volvo, BMW, Hyundai и Skoda. Таким образом, в числе автомобилей, при покупке которых можно рассчитывать на значительный дисконт, оказались не только иномарки премиум-класса, но и "японцы", традиционно считающиеся наиболее ликвидными на вторичном рынке.

По словам директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, французский автопром не пользуется высокой популярностью у российских автомобилистов, поэтому и на подержанные Сitroen и Peugeot продавцы скидывают больше. Хорошие скидки на японские машины объясняются тем, что многие модели, представленные на вторичном рынке, уже сняты с производства. А выгодная цена на премиальные автомобили - это возможность их продать с учетом нынешней покупательской способности.

"Новые автомобили премиум-класса стоят дорого, и на вторичном рынке их цена все равно остается высокой, даже с учетом потери стоимости за период использования. Поэтому продавцы премиальных машин, как правило, изначально завышают цену, ведь только за счет торга можно сделать ценник привлекательнее, - рассуждает СЕО онлайн-автосервиса Uremont Артур Терисаян. - Что касается таких неликвидных марок, как Peugeot и Citroen, то покупатели обычно предпочитают им "корейцев", которые и стоят дешевле, и оснащены лучше".

Как бы не продешевить

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А вот наименьший дисконт - 4-5% - готовы предоставить продавцы подержанных автомобилей Nissan, Kia, Audi, Lada и Subaru. Как оказалось, покупателям массовых Kia и Lada не стоит ждать больших скидок, несмотря на то, что предложение этих машин на вторичном рынке очень велико. А в целом некоторым удается продать свой автомобиль даже дороже заявленной изначально цены.

Как говорит директор по продажам направления "Авилон. Автомобили с пробегом" Антон Демкин, наличие большого числа потенциальных покупателей укрепляет веру продавца в реализацию автомобиля по высокой стоимости. При этом если рынок перенасыщен, продавцы вынуждены ставить изначально привлекательный (низкий) ценник для реализации машины в объективные сроки, и, соответственно не имея желаемой цены, они неохотно идут на скидки.

"Очень часто владельцы бюджетных автомобилей наименее сговорчивы при торге, поскольку не хочется терять каждый рубль и проще отказать покупателю, не доплачивая лишние денежные средства за новый автомобиль", - отмечает, в свою очередь, Денис Еременко.

В случае же с Subaru любители и фанаты этой марки преданы ей, понимают ее дух и специфику, к тому же предложение таких машин на "вторичке" невелико, поэтому и торг по ним минимальный, добавляет Артур Терисаян.

Ценовые гонки

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Между тем, рост цен, захлестнувший рынок новых автомобилей, конечно же, не мог обойти стороной и "вторичку". Средняя стоимость подержанной машины в прошлом году увеличилась на 6,2% и составила 596,5 тыс. рублей, согласно оценкам "Автостата". И это несмотря на то, что спрос на вторичном рынке пошел на снижение впервые после трех лет роста. Напомним, по итогам 2019-го в России было продано 5 млн 404,5 тыс. автомобилей с пробегом, что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.

"Цены на подержанные машины растут вслед за новыми, поскольку эти два рынка очень взаимосвязаны. Например, перед тем, как выставить свой автомобиль на классифайдах, практически каждый автовладелец начинает сравнивать цены на эту модель, во-первых, с тем же годом, во-вторых - со стоимостью новой машины. Люди, которые например, покупали Kia Sportage в 2013 году за миллион, сейчас продают его за 850-950 тысяч. То есть, они по факту ничего не теряют. Рынок новых автомобилей всегда будет влиять на вторичный", - комментирует руководитель дилерского центра "Автосеть.РФ" по г. Уфа Роман Нахаев.

По мнению Дениса Еременко, повышение цен на вторичном авторынке обусловлено курсом валют, уровнем жизни граждан, инфляцией, а также повышением НДС и утильсбора. Эти факторы будут обеспечивать удорожание подержанных машин и в дальнейшем.

"Если новый автомобиль дорожает - значит, за него нужно больше доплачивать, тем самым и возрастает рынок б/у-шных машин. Особенно популярны "трехлетки", которые еще как новые, но уже подешевели и стали доступнее для второго покупателя", - рассказывает Денис Еременко.

Любопытно, что сильнее всего в прошлом году подорожали автомобили в возрасте 5 лет - их средний ценник вырос на 13,4%, составив 909,4 тыс. рублей, гласят данные "Автостата". В то же время 3-летние машины прибавили в цене в среднем 6,6% - до 1 млн 217,8 тыс. рублей. А вот автомобили, которые были выпущены не менее 10 лет назад, имеют среднюю цену 338,2 тыс. рублей - на 3,5% больше, чем годом ранее.

"Самые ходовые - пятилетние автомобили, так как "трехлетки" - это либо премиум-класс, либо такси, и они менее привлекательны для клиентов. Но и среди них есть автовладельцы, которые меняют транспортное средство, например - корпоративные парки. А 10-летние машины - это основной сегмент перекупов: они постоянно покупаются/продаются, поскольку людям сложнее поддерживать такие автомобили. Кроме того, у цен есть примерный порог - ниже половины своей первоначальной стоимости машина стоить не может. По статистике, за первый год автомобиль обесценивается примерно на 15% и затем ежегодно теряет в цене еще по 10%. При достижении 50-процентной отметки падение стоимости стопорится, и машины в дальнейшем остаются более стабильны в цене", - констатирует Артур Терисаян.