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02.02.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla Model 3 ворвалась в тройку самых популярных автомобилей Европы

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla Фото: Пресс-служба Tesla
Фото: Пресс-служба Tesla

Tesla Model 3 вошел в тройку самых популярных у европейских покупателей автомобилей по итогам декабря 2019 года. Согласно данным агентства JATO, электромобиль уступил лишь постоянным лидерам рынка, Volkswagen Golf и Renault Clio - 22 041 проданных машин против 30 652 и 27 516 соответственно.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Тем удивительнее, что Tesla Model 3 среди 25 самых продаваемых автомобилей в Европе - единственный импортируемый. Кроме того, 43 из каждых 100 проданных электромобилей - это Tesla Model 3.

Примечательно, что 12 053 Model 3 купили в Нидерландах, где с нового года ожидали двукратный рост налога на корпоративные продажи электромобилей.

Успех Model 3 обеспечил марке Tesla в декабре в Европе рекордную динамику роста продаж по отношению к декабрю 2018 года - плюс 368% до 24 332 единиц.

Фото: Пресс-служба Rivian.
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Всего же на долю электромобилей в декабре пришлось 11% рынка новых автомобилей в регионе,

Замыкают пятерку самых популярных автомобилей в Европе в прошлом месяце претерпевший смену поколения Ford Kuga и, неожиданно, Dacia Duster, их результаты - 22 045 и 20 933 автомобилей соответственно.

Повышенный спрос также отмечен на гибриды. Гибридную Toyota Corolla брали на 41% больше, чем за год до того, подзаряжаемый BMW 330e серии - на 80%.

#Tesla