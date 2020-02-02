В Кремле оценили "сделку века"

Американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта, так называемая "сделка века", не соответствует резолюциям Совбеза ООН. Ее не приняли ни палестинцы, ни целый ряд арабских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", сообщает Вести.Ru.

"Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюций Совбеза", - заметил Песков.

"Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это безусловно заставляет задуматься о его жизнеспособности", - заключил представитель Кремля.