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02.02.2020 23:18
Рубрика: В мире

Не дали отпраздновать "брекзит"

В Лондоне произошел очередной теракт с применением холодного оружия
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8075)
Новый теракт, в котором пострадали несколько человек, произошел в столице Великобритании. Пока власти "оценивали ситуацию" и не спешили делиться собранной информацией, в соцсетях очевидцы стремительно распространяли подробности и видео с места инцидента.

Из них стало понятным, что вооруженный холодным оружием преступник успел нанести ножевые ранения как минимум двум жителям Альбиона перед тем, как его застрелили офицеры полиции. На момент сдачи номера в печать официальной информации о состоянии пострадавших, личности террориста, а также мотивах его нападения обнародовано не было.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Известно, что инцидент произошел в районе двух часов дня в районе Стретем на юге мегаполиса. Как сообщает BBC, террорист, по-видимому, напал на посетителей магазина, затем выбежал на улицу, где ударил ножом проходившую мимо женщину. Один из свидетелей произошедшего рассказал журналистам о том, что видел "вооруженного мачете мужчину, к груди которого были прикреплены серебристые канистры". По словам очевидца, "очень быстро прибывшие к месту преступления полицейские в гражданской одежде сделали не менее трех выстрелов по злоумышленнику".

Район ЧП был немедленно перекрыт силами полиции и спецназа, в воздухе появились вертолеты. Сотрудники Скотленд-Ярда запретили прохожим приближаться к месту инцидента и эвакуировали людей из близлежащих зданий - полиция не исключала, что на нейтрализованном преступнике могло находиться взрывное устройство.

Премьер Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим, а мэр британской столицы Садик Хан поблагодарил правоохранителей и экстренные службы за быструю реакцию на инцидент. "Террористы стремятся разделить нас и уничтожить наш образ жизни - здесь, в Лондоне, мы никогда не позволим им добиться успеха", - заявил градоначальник.

Примечательно, что первый в 2020 году теракт на Альбионе произошел спустя немногим более суток после выхода Великобритании из Европейского союза. Одним из мотивов Brexit было стремление британцев повысить уровень безопасности в стране, в том числе путем ужесточения миграционного законодательства, без оглядки на правила Евросоюза.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic
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Напомним, что в последнее время теракты в Лондоне с применением холодного оружия происходят регулярно. Предыдущий в столице Соединенного Королевства произошел 29 ноября прошлого года. Тогда 28-летний Усман Хан, на поясе которого был закреплен муляж взрывного устройства, напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту районе. От его рук погибли два человека - выпускники Кембриджского университета. В марте 2017 года на Вестминстерском мосту автомобиль под управлением террориста сбил несколько пешеходов. Затем водитель бросил машину у здания британского парламента и набросился с ножом на полицейского. Погибли пять человек. В июне того же года трое террористов начали давить пешеходов микроавтобусом в центре Лондона. В результате этого теракта погибли восемь человек. Во всех случаях нападавшие были застрелены. В мае 2013 года на юге-востоке Лондона был убит британский военнослужащий Ли Ригби. Его убийцы - приверженцы радикального ислама - также использовали ножи.

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