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02.02.2020 14:04
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре отвечают на вопросы о коронавирусе на трех языках

Текст: Ирина Невинная

В связи со вспышкой заболевания китайским коронавирусом 2019-nCoV у населения возникает много вопросов. В Роспотребнадзоре решили изменить работу "горячей линии" по консультированию граждан, добавив возможность задать вопрос и получить ответ на поступающие вопросы на китайском языке.

Фото: Yomiuri Shimbun / REUTERS
Количество умерших от коронавируса превысило 300 человек

Такое распоряжение подписала глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Связаться с Единым консультационным центром Роспотребнадзора можно по бесплатному номеру 8-800-555-49-43. Специалисты центра работают в круглосуточном режиме и без выходных дней, отвечая на вопросы о санитарно-эпидемической ситуации и защите прав потребителей. Сегодня самая востребованная тема - новый коронавирус.

Поскольку на горячую линию поступает много вопросов от граждан Китая, живущих и работающих в России, решено временно расширить пул специалистов, отвечающих на звонки, людьми со знанием китайского языка. То есть задать вопрос и получить ответ, позвонив на "горячий" телефон, можно на любом из трех языков: русском, английском и китайском.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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