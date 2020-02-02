В Роспотребнадзоре отвечают на вопросы о коронавирусе на трех языках

В связи со вспышкой заболевания китайским коронавирусом 2019-nCoV у населения возникает много вопросов. В Роспотребнадзоре решили изменить работу "горячей линии" по консультированию граждан, добавив возможность задать вопрос и получить ответ на поступающие вопросы на китайском языке.

Такое распоряжение подписала глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Связаться с Единым консультационным центром Роспотребнадзора можно по бесплатному номеру 8-800-555-49-43. Специалисты центра работают в круглосуточном режиме и без выходных дней, отвечая на вопросы о санитарно-эпидемической ситуации и защите прав потребителей. Сегодня самая востребованная тема - новый коронавирус.

Поскольку на горячую линию поступает много вопросов от граждан Китая, живущих и работающих в России, решено временно расширить пул специалистов, отвечающих на звонки, людьми со знанием китайского языка. То есть задать вопрос и получить ответ, позвонив на "горячий" телефон, можно на любом из трех языков: русском, английском и китайском.