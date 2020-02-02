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02.02.2020 19:15
Рубрика: Власть

Вера и Отечество

Президент и премьер-министр поздравили Патриарха с годовщиной интронизации
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
В субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимал поздравления с одиннадцатой годовщиной интронизации. Президент поздравил Предстоятеля РПЦ на встрече в Кремле, а премьер-министр - в храме Христа Спасителя.
Владимир Путин поблагодарил Патриарха за любовь и к вере, и к Отечеству. Фото: РИА Новости Владимир Путин поблагодарил Патриарха за любовь и к вере, и к Отечеству. Фото: РИА Новости
Владимир Путин поблагодарил Патриарха за любовь и к вере, и к Отечеству. Фото: РИА Новости

Напомним, Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла Патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля в храме Христа Спасителя состоялась интронизация.

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"Одиннадцать лет прошло", - заметил Владимир Путин. "Совершенно верно", - согласился Патриарх. "Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили Вашу подвижническую работу, все общество наше заметило результаты этой работы", - сказал президент и поблагодарил за любовь и к вере, и к Отечеству.

"Всегда считал, что служение Патриарха имеет два направления. Во-первых, вертикальное - к Богу: Патриарх должен молиться за свой народ. Но есть и такое очень сильное горизонтальное измерение этого служения, потому что Патриарх должен заботиться в том числе, конечно, и о духовном состоянии людей, а это предполагает развитие очень многих церковных программ", - сказал Предстоятель РПЦ и поблагодарил президента за то, что сейчас в нашем государстве это служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями, и по разным направлениям есть диалог, сотрудничество. "И конечно, поэтому и достигаем каких-то определенных целей", - подчеркнул он. Патриарх также отметил высокий уровень отношений между церковью и государством.

Владимир Путин - Патриарху Кириллу: Все общество заметило результаты Вашей подвижнической работы

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Предстоятеля РПЦ в Тронном зале храма Христа Спасителя. Глава правительства отметил огромную просветительскую работу, которую ведет Патриарх Кирилл, восстановление святынь, храмов. "Все больше людей приходят в нашу церковь", - констатировал он и также подчеркнул важность действий по укреплению церкви и за пределами страны.

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Предстоятель РПЦ поздравил Мишустина с назначением: "Мы очень рады, что вы возглавили российское правительство". Патриарх Кирилл назвал диалог между Русской православной церковью и российским правительством очень важной составляющей взаимодействия с российским государством. "Я очень надеюсь, что при вашем активном участии мы будем продолжать эту традицию на благо и народа нашего, и государства, и церкви русской", - добавил он. "Конечно. Так и будет", - заверил Мишустин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Религия Президент Правительство Председатель Правительства Патриарх Кирилл

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