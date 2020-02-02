Владимир Путин внес в Госдуму поправки о школьном питании

Как сообщили в пресс-службе ГД, речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта о здоровом питании. Первое чтение документ, внесенный парламентариями во главе со спикерами обеих палат, прошел в октябре прошлого года. В нем закрепляются основные принципы здорового питания, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов.

15 января Владимир Путин, обращаясь с Посланием, напомнил о важности принятия решения и предложил прописать ряд нюансов. Одна из поправок, внесенных президентом, уточняет, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню ребенка должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Второе уточнение касается порядка финансирования. Средства будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, при этом отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Регион может получить субсидию из федерального бюджета на софинансирование организации такого питания. Третья поправка касается сроков введения новой системы. Как уточнили в пресс-службе Госдумы, глава государства предложил поэтапное внедрение изменений. А именно, у регионов будет срок с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года. В законодательстве впервые терминологически закрепляется бесплатное питание, а также требования к безопасности, качеству, сбалансированности горячего питания ребенка в школе, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Депутат отметила, что решение главы государства "беспрецедентно в историческом развитии социальной сферы". По ее словам, это и вклад в сохранение здоровья детей, и дополнительная мера финансовой поддержки семей. Ведь государство берет на себя расходы, которые всегда возлагались на семейные бюджеты. Депутаты, по ее словам, планируют мониторинг исполнения закона.