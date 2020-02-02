Володин предложил проработать меры против убыли населения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать ситуацию в пяти регионах с самой большой убылью населения и проработать возможные меры. Для этого предполагается создать рабочую группу.

По данным Росстата, наибольшая убыль населения в прошлом году отмечена в Саратовской области (19,0 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.) и Кемеровской (16,5 тыс.) областях, Алтайском крае (15,8 тыс.), Волгоградской области (15,8 тыс.).

- Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях, - пояснил спикер журналистам, - и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики.

В рабочую группу могут войти представители профильных комитетов Госдумы, министерств и этих регионов. Вячеслав Володин отметил, что эта тема будет обсуждаться на Совете Думы, который состоится 3 февраля.