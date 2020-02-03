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Рубен Маркарьян адвокат:

Сервисом краткосрочной аренды автомобилей лично я не пользуюсь. Если не совершаю поездки на своей машине, то беру такси. И мое предложение в отношении каршеринга - прекратить эту услугу за ненадобностью. Можно, конечно, разработать меры по борьбе с нарушителями - пользователями сервиса, но лучше не создавать условия для таких нарушений. Ведь дешевизна и бесконтрольность каршеринга притягивают не только ответственных водителей, но и маргиналов.

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Каршеринг пришел к нам из западных стран, мы скопировали эту услугу, она удобна и перспективна. Но на Западе есть и практика свободной продажи наркотиков, легализации проституции. Может, когда общество будет к этому готово, имеет смысл и у нас это легализовать, но уж точно не сейчас. То же самое можно сказать и о распространении услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Мы все ведь можем пострадать от человека, который украл телефон, зарегистрировал или купил подложный аккаунт, не имеет водительских прав. И люди страдают, судя по данным той же статистики ГИБДД. Ведь не зря полицейские выносят статистику ДТП с участием каршеринга отдельной строкой. По своему опыту скажу, что я уже забыл, когда в последний раз видел личный автомобиль, который ехал бы по газонам. Но сейчас водители каршеринговых автомобилей делают это сплошь и рядом, будто для них Правила дорожного движения не писаны. Из чего я делаю вывод, что им на все плевать, они знают, что в случае чего штраф их не найдет. Значит, они ездят на данных другого аккаунта: моего, вашего, любого другого. А я не хочу, чтобы это происходило.

Как адвокат я понимаю опасность и других преступных схем с использованием каршеринга. Помните, у Голунова оказались наркотики, хотя он утверждал, что их быть не могло? Представьте, что этот каршеринг используют поставщики наркотиков. Вы садитесь в автомобиль, а там кокаин рассыпан на сиденье. Через 200 метров вас останавливают сотрудники наркоконтроля. И докажите им потом, что это не ваш кокаин. А если там где-нибудь наркозакладка? Один положил - другой через время должен был ее забрать. А вы в этот временной промежуток сели в авто, вас вдруг после проверки задержали, и вам грозит до 15 лет тюрьмы. Будете говорить, что каршеринг - это хорошо?

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У нас не раз высказывались предложения установить в каршеринговых автомобилях различные контролирующие приборы - алкозамки, приборы сканирования сетчатки глаза, отпечатков пальцев, камеры видеонаблюдения. Все это приведет к удорожанию услуги. Ею тогда мало кто будет пользоваться, кроме тех, кто будет брать машину просто "покататься". А я не хочу, чтобы кто-то просто катался. Автомобиль - это средство передвижения повышенной опасности.

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