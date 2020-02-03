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03.02.2020 18:36
Рубрика: Происшествия

Арестованный за избиение росгвардейца боксер исключен из сборной

Текст: Тимофей Борисов

Сегодня 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Его подозревают в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. В СИЗО чемпион проведет как минимум два месяца.

Защита Кушиташвили заявила, что обжалует вынесение этой меры пресечения. Со своей стороны, гособвинение, обосновывая необходимость именно ареста, изложила свою версию случившегося. По версии следствия, два боксера Кушиташвили и Оганесян были задержаны с 0,61 грамма кокаина. При этом, во время задержания Кушиташвили, используя свои профессиональные навыки, ударил сотрудника Росгвардии по лицу. У росгвардейца оказался сломан нос.

Росгвардия прокомментировала нападение боксеров

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, как было дело. Патрулируя улицы Москвы, наряд росгвардейцев обратил внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться в одном из подъездов.

"В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо", - сказал Грибакин.

Версия защиты резко отличается от официальной. По словам адвоката, у спортсмена нашли не наркотическое, а седативное средство, которое, к тому же ему не принадлежит. О том, что он ранее никогда не принимал наркотики, заявил на суде и сам обвиняемый.

Опубликовано видео задержания напавшего на росгвардейца в Москве

"Я бежать не собираюсь. Разрешите у тренера пожить", - сказал боксер в суде.

Но суд согласился с позицией следователя и прокурора, и несмотря на то, что за спортсмена поручился его тренер, не отправил Кушиташвили в квартиру тренера под домашний арест.

На этот инцидент отреагировала уже и Федерация бокса России. Генеральный секретарь Федерации Умар Кремлев заявил, что Георгий Кушиташвили исключен из состава сборной России в качестве наказания за инцидент с нападением на представителя Росгвардии. Пока эта мера временная, но по словам Кремлева, боксер может и навсегда покинуть команду.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Росгвардия

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