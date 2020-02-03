Суд арестовал Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Боксер Георгий Кушиташвили, задержанный по подозрению в незаконном хранении наркотиков и нападении на бойца Росгвардии, арестован. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд, сообщает ТАСС.

Мера пресечения будет действовать, как минимум, до 1 апреля. Таким образом, суд согласился с позицией представителя военного следственного управления СК. Как уже отмечала "РГ", Кушиташвили является военнослужащим.

Ранее сообщалось, что Георгий Кушиташвили (четвертьфиналист прошлогоднего чемпионата мира по боксу) был задержан со своим товарищем Овиком Оганнисяном в подъезде дома на Фрунзенской набережной. По версии следствия, Кушиташвили оказал сопротивление и сломал нос сотруднику Росгвардии. Впоследствии у спорстмена было обнаружено более 0,5 грамма кокаина.