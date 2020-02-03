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03.02.2020 13:05
Рубрика: Экономика

АСВ начало онлайн-выплаты вкладчикам лопнувших банков

Текст: Роман Маркелов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики рухнувших банков могут подать заявку на страховое возмещение и впоследствии получить выплаты онлайн. Об этом говорится в сообщении АСВ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Агентство представляет новый сервис, позволяющий банкам-агентам принимать заявления о выплате страхового возмещения в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения, указывается в сообщении.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
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В АСВ добавляют, что в начале 2020 года первым банком, оповестившим агентство о завершении тестирования сервиса и готовности к его применению, стал Сбербанк.

С 3 февраля новым сервисом могут воспользоваться бывшие вкладчики Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк), который лишился лицензии 23 января. Речь идет о тех клиентах, которые одновременно являются и клиентами Сбербанка, заключившими договор банковского обслуживания, и используют "Сбербанк Онлайн" на смартфонах или планшетах на системе Android или в веб-версии, уточняют в АСВ.

При этом АСВ предложило применять новый электронный сервис всем банкам-агентам и по мере их технической готовности может использоваться ими в случае победы в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай.

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"Запуск нового цифрового сервиса совместно с банками-агентами является важным этапом в совершенствовании системы страхования вкладов с точки зрения развития современных каналов взаимодействия с вкладчиками. Возможность оформить заявление на выплату и получить возмещение дистанционно с помощью приложения банка-агента, клиентами которого вкладчики уже являются, позволит существенно сэкономить время и сделает процедуру получения выплат от Агентства еще более удобной. Мы ожидаем, что число банков-агентов, готовых предоставлять сервисы Агентства в своих каналах, будет расти", - говорится в комментарии гендиректора АСВ Юрия Исаева.

В АСВ напоминаю, что в дальнейшем после принятия поправок в федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" вкладчики смогут дистанционно оформлять заявления и получать выплаты страхового возмещения с использованием портала Госуслуг или сайта АСВ.

Экономика Финансы Банки Компании Госкорпорации Агентство по страхованию вкладов Отзыв лицензий у банков Страхование банковских вкладов

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