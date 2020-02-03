Бывший генпрокурор Украины подал жалобу на Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин пожаловался на вмешательство в его работу как сотрудника правоохранительных органов бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Как пишут "Украинские новости", его заявление в полицию было передано 31 января Государственным бюро расследований.

Отмечается, что Шокин обратился в бюро с просьбой внести в реестр досудебных расследований данные о совершенном Байденом преступлении. Речь идет о предпринятых в 2016 году попытках добиться увольнения Шокина, начинавшего расследование деятельности украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер.

Несколько дней назад Шокин также рассказал о попытке его отравления ртутью. Инцидент, по его словам, произошел осенью в Греции, и этим делом занялись местные правоохранительные органы. Шокин не исключил, что за этим нападением стоит Байден, чтобы помешать тому самому расследованию.

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует расследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам", - заявил экс-генпрокурор.

В настоящее время Байден является одним из кандидатов на пост президента США от Демократической партии. В сентябре прошлого года Палата представителей конгресса США с подачи демократов объявила импичмент Дональду Трампу. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Байдена и его сына Хантера.