В Москве покажут сенсационный мультимедийный спектакль на музыку Стравинского, Валерий Гергиев и Мао Фудзита упрочат свой союз, кантату Carmina Burana проиллюстрируют шедеврами Возрождения, дирижер Шарль Дютуа исполнит важные произведения Belle Epoque, а маэстро Джозеф Олефирович станцует под Вагнера.

Кто играет: Владимир Познер, Андрей Макаревич, Дмитрий Ситковецкий, Полина Осетинская, Игорь Федоров, Антон Плескач, Александр Тронов, Анна Дельцова.

Что играет: Мультимедийный спектакль "Черт, солдат и скрипка" (по мотивам "Истории солдата" Игоря Стравинского).

Почему идти: Телеведущий Владимир Познер, рок-музыкант Андрей Макаревич и скрипач Дмитрий Ситковецкий встретятся в спектакле "Черт, солдат и скрипка", некогда ставшем сенсацией фестиваля "Черешневый лес". Троица главных действующих лиц при поддержке участников шоу "Танцы" и известных музыкантов соединят на сцене зала им. Чайковского музыку, слово, балет и современные технологии. Оказывается, "читаемая, играемая и танцуемая" притча на музыку Стравинского не утратила актуальности, а будучи дополненной компьютерными эффектами и вовсе кажется созданной сегодня и про сегодня.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 5 февраля; 500 - 10 000 руб.

Фото: "Фонд Валерия Гергиева"

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солист Мао Фудзита.

Что играет: С. Рахманинов - Концерт для фортепиано с оркестром №3, Симфония №2.

Почему идти: Прошлым летом Мао Фудзита заслужил шквал аплодисментов, исполнив в финале Международного конкурса им. Чайковского концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром №3. Критики наперебой отмечали удивительный звук, характерный для японского пианиста; "небесный", "солнечный" "хрустальный" - лишь некоторые из эпитетов. В декабре Фудзита повторил успех в Санкт-Петербурге на фестивале Мариинского театра "Лики современного пианизма". И вот еще одно исполнение, на сей раз в московском зале "Зарядье". А как апофеоз - Вторая симфония Рахманинова в интерпретации маэстро Гергиева.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 6 февраля; 700 - 4 500 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", детский хор Большого театра, Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, солисты Дарья Зыкова, Александр Богданов, Андрей Батуркин.

Что играет: К. Орф - Carmina Burana.

Почему идти: "Все, что я до сих пор написал, а вы, к сожалению, издали, можете уничтожить. Мое собрание сочинений начинается с Carmina Burana", - говорил своему издателю Карл Орф. Однако знаменитая на весь мир кантата отодвинула на второй план не только все предыдущие, но и все последующие работы композитора. Продюсер оркестра "Русская филармония" Гаянэ Шиладжян трактует Carmina Burana как символ победы человеческого духа, дополняя музыку Орфа гигантскими видеопроекциями шедевров Возрождения.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 8 и 9 февраля (начало в 15.00 и 19.00); 1 000 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Шарль Дютуа), солист - Кирилл Герштейн. Партия органа - Константин Волостнов.

Что играет: М. Равель - Сюита "Моя матушка-гусыня", С. Рахманинов - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, К. Сен-Санс - Симфония № 3 (с органом).

Почему идти: Дирижер Шарль Дютуа, выдающийся интерпретатор французской музыки XIX - начала XX веков, привезет в Москву музыкальный эталон той самой Belle Epoque. Что "Моя матушка-гусыня" Равеля, что симфония с органом Сен-Санса - вещи первого ряда. "Многие оркестры культивируют "интернациональное" звучание", - говорит маэстро Дютуа. - Я же ищу звук той музыки, которую мы исполняем. Нельзя играть Берлиоза, как, скажем, Бетховена или Вагнера". Золотые слова. Можно надеться, что Госоркестр на этот раз с особым вниманием будет следить за дирижерской палочкой - свое дело питомцы Владимира Юровского знают твердо.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 7 февраля; 1 000 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Борис Березовский, Никита Борисоглебский.

Что играет: Ф. Шуберт - Дуэт для скрипки и фортепиано, Л. ван Бетховен - Соната № 8 для скрипки и фортепиано, Э. Григ - Соната № 3 для скрипки и фортепиано, Ф. Крейслер - Избранные пьесы.

Почему идти: Никита Борисоглебский запомнился публике в начале нулевых программой "Три Чайковских", в которую молодой скрипач включил концерты Петра, Бориса и Александра Чайковских. Впрочем, тогда привлекла не столько оригинальность концепции, сколько редкое сочетание в исполнителе строгости и виртуозности. Можно сказать, Борисоглебский давно заслужил партнера такого уровня как Борис Березовский - пианиста яркого и бескомпромиссного. Многообещающий тандем, надо признать.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 8 февраля; 1 000 - 5 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Томас Хэмпсон в сопровождении оркестра "Амстердам Симфониетта".

Что играет: Сочинения Р. Штрауса, Ф. Шуберта, Х. Эйслера, Р. Вагнера.

Почему идти: Выдающийся американский певец Томас Хэмпсон в силу возраста уже весьма избирательно относится к своему репертуару, все больше предпочитая классическим оперным ариям фрагменты из мюзиклов, популярные песни и т.д. (это, в частности, продемонстрировало выступление певца в Москве в рамках фестиваля "Опера Априори"). Нынешняя программа тем не менее выглядит бескомпромиссно, и что мы услышим в итоге - загадка не из простых. Несомненно одно: благодаря высочайшей вокальной культуре и никуда не девшейся актерской харизме Хэмпсон наверняка сорвет в "Зарядье" заслуженные аплодисменты.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 10 февраля; 800 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный академический камерный оркестр России (дирижер Максим Емельянычев), солисты Нил Дэвис, Надежда Кучер, Артем Сафронов, Вокальный ансамбль "Интрада".

Что играет: И. Гайдн - "Времена года" - оратория для солистов, хора и оркестра.

Почему идти: Венская классика, что называется, во всей красе. В оратории "Времена года" Гайдн выразил предназначение человека, включенного в круговорот природы, в привычном стиле: простые мелодии, ясные гармонии и несметное богатство изобразительных приемов. Одному из самых заметных дирижеров нового поколения Максиму Емельянычеву, дивному ансамблю "Интрада" и солистам (среди которых победительница конкурса BBC Singer of the World Надежда Кучер) будет где развернуться.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 4 февраля; 800 - 2 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Джозеф Олиферович).

Что играет: Сочинения Дж. Россини, И. Штрауса, Л. Делиба, Р. Вагнера, Дж. Керна, И. Берлина, Р. Роджерса и др.

Почему идти: После взорвавшего интернет видео, где Джозеф Олефирович выкидывает коленца, дирижируя оркестром Vienna Volksoper, его называют не иначе как "танцующим дирижером". В справедливости этого эпитета мы могли убедиться на концертном исполнении "Кандида" Л. Бернстайна и прошлогоднем новогоднем шоу Российского национального оркестра. Американский маэстро опять покажет свои уморительные па, стоя за дирижерским пультом РНО, благо программа из увертюр к мюзиклам и опереттам, к этому располагает. Впрочем, нашлось в ней место и для вагнеровского "Летучего голландца"; выкидывать коленца под драматичную музыку Вагнера - это, конечно, сильно. Но тем интереснее будет слушать и наблюдать.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 7 февраля; 400 - 2 000 руб.