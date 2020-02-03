Драма "1917" стала лучшим фильмом по версии BAFTA

Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).

Эта картина была выдвинута в девяти номинациях, из которых призы удалось взять в семи: в том числе за лучшую работу художника-постановщика и оператора, лучшие звук и визуальные эффекты. А сам Мендес был удостоен премии в номинации "Лучшая режиссерская работа", пишет РИА Новости.

Напомним, ранее фильм "1917" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Драму Сэма Мендеса также считают серьезным претендентом на "Оскар".