Джокович вернул себе первое место в рейтинге АТР

За четыре раза, что Джокович выходил на первую строчку, он в общей сложности лидировал на протяжении 275 недель. Больше него это делал только Федерер - 310.

В активе серба стало 9720 очков, у бывшего лидера Рафаэля Надаля из Испании, завершившего выступление в Австралии на стадии четвертьфинала, - 9395. Третьим по-прежнему идет Федерер - 7130. Австриец Доминик Тим благодаря выходу в финал отодвинул на пятую строчку россиянина Даниила Медведева.

Далее в рейтинге расположились Стефанос Циципас из Греции, представитель Германии Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, Гаэль Монфис из Франции и Давид Гоффен (Бельгия).

Андрей Рублев смог подняться на 15-ю строчку, а Карен Хачанов сохранил 17-ю позицию.

Рейтинг АТР

1 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720 очков,

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9395,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130,

4 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7045,

5 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5960…

15 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2174…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1995.