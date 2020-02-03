Джокович вернул себе первое место в рейтинге АТР

Новости

Видео: В Беларуси проходит комплексная проверка Вооруженных сил 12:42
Вечером в столицу придут морозы 12:42
В Балаклаве обнаружен арсенал XV века с рыцарскими доспехами 12:37
Чехия приостановит с 9 февраля авиасообщение с Китаем 12:33
ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2 к 2027 году 12:31
Hyundai собирается продать больше всех электромобилей в 2020 году 12:30
Шакира и Джей Ло представили откровенное шоу на Супербоуле 12:28
Февраль в Москве установил два рекорда давления 12:25
Под Красноярском засняли медведя-хозяина таежной избы 12:24
Федор Емельяненко проведет следующий бой летом или осенью 12:20
На космодроме Восточный появятся трамваи 12:18
В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing 12:18
Историка Валентина Янина похоронят в Новгороде в день его рождения 12:03
Иран поддержал наступательную операцию армии Сирии в Идлиб 12:00
В горах Осетии прошли уникальные учения разведчиков 12:00
В Московский зоопарк вернется забайкальский манул 11:59
Голикова озвучила принятые против коронавируса меры 11:44
Орнелла Мути поблагодарила россиянку за подарок 11:43
Самым пожилым молодоженом на Ставрополье стал 91-летний мужчина 11:42
Тело мужчины обнаружили у Поклонного креста в Белгороде 11:41
В Башкирии в квартире нашли мертвого юношу и девочку без сознания 11:40
В граничащем с Приамурьем районе КНР у женщины обнаружили коронавирус 11:39
Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию 11:32
В Подмосковье 13-летняя девочка умерла во время дня рождения 11:28
При пожаре в жилом доме в Одессе погибли три человека 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 11:49
Рубрика: Спорт

Джокович вернул себе первое место в рейтинге АТР

Текст: Максим Домчев
Благодаря победе на завершившемся Открытом чемпионате Австралии по теннису сербский теннисист Новак Джокович снова вернул себе лидерство в рейтинге АТР и немного приблизился к рекорду швейцарца Роджера Федерера.
Фото: AP Photo/Dita Alangkara Фото: AP Photo/Dita Alangkara
Фото: AP Photo/Dita Alangkara

За четыре раза, что Джокович выходил на первую строчку, он в общей сложности лидировал на протяжении 275 недель. Больше него это делал только Федерер - 310.

Фото: EPA
Американка с русскими корнями Кенин выиграла Australian Open

В активе серба стало 9720 очков, у бывшего лидера Рафаэля Надаля из Испании, завершившего выступление в Австралии на стадии четвертьфинала, - 9395. Третьим по-прежнему идет Федерер - 7130. Австриец Доминик Тим благодаря выходу в финал отодвинул на пятую строчку россиянина Даниила Медведева.

Далее в рейтинге расположились Стефанос Циципас из Греции, представитель Германии Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, Гаэль Монфис из Франции и Давид Гоффен (Бельгия).

Андрей Рублев смог подняться на 15-ю строчку, а Карен Хачанов сохранил 17-ю позицию.

Рейтинг АТР

1 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720 очков,

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9395,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130,

4 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7045,

5 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5960…

15 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2174…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1995.

Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию
Мишустин поручил подготовить документы о ввозе лекарств для тяжело больных
В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей
В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Футбол
Футбол
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу
Соцсети
Соцсети
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram