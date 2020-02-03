ФАС: Предустановку и удаление приложений заложат в закон "О связи"

Обязанность предустанавливать приложения российских разработчиков, а также обеспечить возможность удаления всех программ кроме значимых для работы системы планируется закрепить поправками в закон "О связи". Об этом "Российской газете" сообщил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. Предполагается, что требования будут касаться, как производителей электроники, так и разработчиков операционных систем, уточнил он.

Вопрос, по словам Голомолзина, сейчас в стадии обсуждения. "Для того, чтобы эти предложения были реализованы нужны изменения в законодательстве. ФАС планирует в соответствии с дорожной картой по развитию конкуренции подготовить соответствующие поправки в закон "О связи", - сказал замруководителя ФАС.

Он напомнил, что ранее вопрос обсуждался на рабочей группе при Экспертном совете ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий.

Цель поправок - дать потребителю возможность самому определять какими приложениями пользоваться, а какие удалить, например, чтобы освободить память устройства, пояснил Анатолий Голомолзин, добавив, что речь не идет об удалении ПО, от которого зависит целостность системы и безопасность ее работы.

О том, что ФАС предлагает обязать разработчиков операционных систем наряду с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ, а также обеспечить возможность удаления приложений, ранее сообщил "Коммерсантъ". Издание ссылалось на текст концепции подзаконных актов к закону о предустановке российского ПО, который вступит в силу 1 июля. Его нормы призваны уравнять в правах иностранных и российских разработчиков. Сейчас электронные устройства в России продаются с уже предустановленным зарубежным софтом, так что иностранцы имеют приоритетный доступ к российским потребителям.