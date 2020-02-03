Голикова озвучила принятые против коронавируса меры

Регионы России готовы в случае необходимости экстренно реагировать на чрезвычайную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, заверила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В медицинских организациях сформированы запасы средств индивидуальной защиты, которые необходимы для дезинфекции, и соответствующее количество лекарственных препаратов, сформирован дополнительный коечный фонд, готовый к развертыванию при такой необходимости", - сообщила зампред правительства на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором принимаются все меры для мобилизации специалистов и оборудования.

Также Роспотребнадзор выпустил постановление по специальным противоэпидемическим мерам, включая возможность изоляции граждан. "Это сделано исключительно во благо наших граждан, чтобы не допустить распространения инфекции", - подчеркнула Голикова.