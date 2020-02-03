Hyundai собирается продать больше всех электромобилей в 2020 году

В планах Hyundai продать в текущем году в Европе не менее 80 000 полных электромобилей Kona, Ioniq и Nexo (водородный электромобиль), и стать тем самым лидером сегмента в регионе.

Ключевая роль в рыночной экспансии отведена кроссоверу Kona, с ходу после дебюта в 2018 году ставшим самым популярным полным электромобилем Hyundai - в прошлом году по всему миру их купили 47 476 единиц, по данным Insideevs. В дополнение к импортируемым Kona из Кореи, производить электрический кроссовер в апреле начнут в Чехии.

Полностью электрический Hyundai Kona оснащается только передним приводом, предлагается с электромоторами мощностью 134 и 201 л.с. на выбор. С максимальным запасом хода 449 км на полной зарядке он обеспечивает самое выгодное на рынке соотношение цены к пробегу без выхлопа.