Японский эсминец отправился патрулировать Оманский залив

Японский эсминец "Таканами" в воскресенье покинул родную военно-морскую базу Йокосука и отправился с миссией на Ближний Восток. Он будет патрулировать Оманский залив и северную часть Аравийского моря.

По данным агентства Kyodo, зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Такое решение Токио принял, чтобы не омрачать дружественные отношения с Ираном. Операция рассчитана на год, в ней примут участие 260 военных, пишет РИА Новости. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов.

Ранее в январе к месту патрулирования вылетели два противолодочных самолета Р-3С Orion морских Сил самообороны. Они размещены на военной базе в Джибути. Отметим, что японскому бюджету эта миссия обойдется в 4,7 миллиарда иен.