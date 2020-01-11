Новости

США запретили своим авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы на Кубу 07:06
Экс-глава Boeing не получит 39 миллионов долларов 06:44
Международную ледовую переправу открыли в Приамурье 06:25
Японские военные самолеты отправились патрулировать Оманский залив 06:21
На Восточном приступили к сборке ракет-носителей "Союз-2.1б" 06:02
Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод войск 05:55
В Индии 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика 05:27
Власти Техаса первыми в США отказались от размещения беженцев 05:02
От рака умер правивший почти 50 лет султан Омана 05:00
Нарколог прокомментировал правдивость поговорок про алкоголь 05:00
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии 04:41
Сингапур купил у США 12 истребителей F-35B 04:33
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса 04:02
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося лайнера 03:37
Врачи объяснили, в каких случаях эффективна высокобелковая диета 03:30
В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата 03:26
Мужчина с мачете задержан недалеко от резиденции Трампа во Флориде 03:06
Boeing устанавливал дефектные детали на самолеты 02:35
Канада потребовала от США объяснить причины убийства Сулеймани 02:30
Британия попросила США об экстрадиции виновной в ДТП жены дипломата 01:48
ЦСКА победил "Баварию" в баскетбольной Евролиге 01:31
Трампа огорчило решение принца Гарри сложить с себя королевские полномочия 01:29
В Минздраве проконтролируют состояние Клинической больницы Святителя Луки 00:51
СМИ узнали о планах США убить еще одного иранского командира 00:38
СМИ: Власти Ирана в субботу объявят предварительную причину крушения Boeing 10.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
11.01.2020 06:21
Рубрика: В мире

Японские военные самолеты отправились патрулировать Оманский залив

Фото: REUTERS/Jason Reed Фото: REUTERS/Jason Reed
Фото: REUTERS/Jason Reed

Два противолодочных самолета Р-3С Orion морских Сил самообороны Японии вылетели для участия в миссии по патрулированию в зоне Оманского залива. По этому случаю в аэропорту города Наха в субботу состоялась торжественная церемония.

Фото: US Navy via AP
Аэродром для авиации ВМС США на японском острове будет готов к 2024 году

По словам министра обороны Японии Таро Коно, это первый отряд, который в рамках миссии будет обеспечивать сбор информации в регионе. В Токио убеждены, что этот шаг очень важен с точки зрения обеспечения безопасности навигации судов, которые связаны с Японией. Ранее данный вопрос был согласован с Ираном, пишет ТАСС.

Напомним, решение об отправке патрульной миссии было одобрено правительством Японии в декабре прошлого года, а приказ об отправке министр обороны отдал 10 января. Японские самолеты будут размещены на военной базе в Джибути. Во второй половине февраля в Оманский залив прибудет японский эсминец "Таканами". Сейчас его экипаж проходит подготовку, а покинет корабль Японию второго февраля.

На проведение операции из государственного бюджета выделено 43 миллиона долларов. Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Подчеркивается, что боевой корабль и самолет не будут входить в международную коалицию, которую создают США для контроля над судоходством в этой зоне.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Стали известны детали последнего сеанса связи пилотов украинского лайнера
Минск ввел экологический налог на транзит нефти
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком