Японские военные самолеты отправились патрулировать Оманский залив

Два противолодочных самолета Р-3С Orion морских Сил самообороны Японии вылетели для участия в миссии по патрулированию в зоне Оманского залива. По этому случаю в аэропорту города Наха в субботу состоялась торжественная церемония.

По словам министра обороны Японии Таро Коно, это первый отряд, который в рамках миссии будет обеспечивать сбор информации в регионе. В Токио убеждены, что этот шаг очень важен с точки зрения обеспечения безопасности навигации судов, которые связаны с Японией. Ранее данный вопрос был согласован с Ираном, пишет ТАСС.

Напомним, решение об отправке патрульной миссии было одобрено правительством Японии в декабре прошлого года, а приказ об отправке министр обороны отдал 10 января. Японские самолеты будут размещены на военной базе в Джибути. Во второй половине февраля в Оманский залив прибудет японский эсминец "Таканами". Сейчас его экипаж проходит подготовку, а покинет корабль Японию второго февраля.

На проведение операции из государственного бюджета выделено 43 миллиона долларов. Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Подчеркивается, что боевой корабль и самолет не будут входить в международную коалицию, которую создают США для контроля над судоходством в этой зоне.