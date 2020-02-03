Илья Кутепов: Ближайший официальный матч должен провести уже без маски

Среди тех, кто играл у "красно-белых" в первом тайме, был и защитник Илья Кутепов. На поле футболист вышел в маске, которую он вынужден носить после того, как получил перелом носа в матче против "Уфы" еще в сентябре. В интервью "РГ" Илья рассказал, когда, наконец, сможет обходиться без этого артефакта.

Игроки "Спартака" повально жаловались на тяжесть первого сбора. Все было настолько экстремально?

Илья Соболев: Сборы были тяжелые, но не скажу, что прямо невыносимые. Для тех, кто в отпуске занимался по индивидуальной программе, все прошло в нормальном, плановом режиме. Да, нагрузки были тяжелыми, но не катастрофическими.

Тедеско объяснял, для чего эти страдания?

Илья Кутепов: Обычно на первом сборе всегда закладывается объемная беговая работа. В такие моменты хочется, конечно, поработать с мячом, потому что соскучились по футболу. В этом плане турнир, в котором мы принимаем сейчас участие - приятный бонус. Здесь хорошие соперники, с которыми интересно сыграть.

Хочется выиграть турнир?

Илья Кутепов: Начинать сезон даже с любой победы приятно. Но это не самоцель.

Первый матч против "Ростова" вы провели в маске. Это для психологического комфорта или просто вам пока нельзя ее снимать?

Илья Кутепов: Я был на обследовании после первого сбора в Абу-Даби. Мне сделали компьютерную томографию и сказали, что при жестком контакте есть риски повторного повреждения. Сейчас для перестраховки придется провести товарищеские матчи в маске.

Какие-то сроки все же обрисованы?

Илья Кутепов: Мы договорились, что первый официальный матч весенней части сезона я проведу уже без маски.

Полностью интервью с Ильей Кутеповым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".