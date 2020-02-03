"Магнит" приостановил поставки китайских овощей

Один из крупнейших российских сетевых ритейлеров "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения эпидемии коронавируса, сообщили в компании.

""Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики", - цитирует сообщение компании РИА Новости. Как уточнили в компании, с начала года уже начались поставки из других стран - Марокко, Израиля, Турции. Также увеличены поставки российских овощей.

В итоге, поставки выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей, заверили представители ретейлера.

В сеть "Магнит" входит более 20 тысяч магазинов.