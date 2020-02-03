Иностранцев, зараженных коронавирусом, могут депортировать из России

Правительство приняло национальный план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Иностранных граждан, зараженных вирусом, могут депортировать из страны.

- Чтобы не допустить распространения этой инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры. Работает оперативный штаб, ситуация под контролем, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Им подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения вируса на территории России, он добавлен в перечень особо опасных заболеваний. "Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин", - подчеркнул председатель правительства.

Уже ограничено передвижение граждан Китая через границу. Больные с выявленным вирусом изолированы и получают медицинскую помощь. Дополнительно приостановлено передвижение китайских граждан через российско-монгольскую границу, введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз китайским гражданам.

Россия, сообщил Мишустин, направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией. "В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне", - указал премьер. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору.