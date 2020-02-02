Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем

Приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов:

- поезда № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог";

- поезда № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин;

- беспересадочных вагонов Москва - Пекин, курсирующих в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

При этом беспересадочные вагоны Москва - Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва - Забайкальск, говорится в сообщении РЖД.

Из-за ситуации с новым вирусом ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования "Китайских железных дорог", следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково - Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования "Федеральной пассажирской компании" сообщением Чита - Маньчжурия, курсирующей через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия.

В России подтвердились два случая заражения коронавирусом: в Забайкалье и Тюменской области. Заболели приехавшие в страну граждане Китая. Новых случаев на данный момент нет.

С 1 февраля 2020 года Россия приостановила регулярное авиасообщение с Китаем. Исключение сделали лишь для рейсов между Москвой и несколькими крупными городами: Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом.