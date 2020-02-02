"В России - два первых случая заболевания китайским коронавирусом. Оба случая - "завозные", заболели граждане Китая, приехавшие в Россию. У обоих заболевание подтверждено при лабораторном тестировании", - уточнила вице-премьер.

Избежать проникновения нового вируса в страну было нереально, случись такое - это было бы из разряда чудес. Во-первых, огромный взаимный пассажиропоток - наши летают в Китай отдыхать и вести бизнес, за тем же самым приезжают к нам и китайцы. Во-вторых, длительный инкубационный период - две (а по некоторым данным, и все три) недели. В-третьих, способность вируса заражать, даже когда у заболевшего нет признаков заболевания. Все это осложняет задачу эпидемиологов, которые честно предупреждали: завозные случаи будут.

В России главное сейчас - минимизировать риски приезда в страну новых людей с вирусом, как можно раньше выявить всех заразившихся и изолировать их от здоровых. Ну и, конечно, оказать всю необходимую медицинскую помощь заболевшим. Именно в таком ключе и действует правительство. "Все предпринятые меры совершенно оправданы с эпидемиологической точки зрения", - отметила глава Роспотребнадзора, главный государственный врач России Анна Попова.

До минимума сокращено авиасообщение с Китаем - выполняются рейсы только из терминала F столичного Шереметьево. Решено временно прекратить выдавать рабочие визы гражданам Китая, предложить владельцам предприятий, где есть работники-китайцы, уехавшие на новогодние праздники домой, продлить их отпуска. Студентам продлили каникулы.

Кроме того, решено эвакуировать россиян из провинции Хубэй и Уханя - эпицентра распространения вируса. "Принудительно вывозить мы никого не будем, наше консульство в контакте со всеми нашими гражданами, им объяснят условия возвращении на родину", - пояснила Голикова. Условие - двухнедельный карантин по прибытии в Россию.

Вопрос ребром

Почему для лечения больных 2019-nCoV рекомендовано применять лекарства от ВИЧ? На этот вопрос "РГ" ответил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, бывший главный врач-инфекционист Москвы Николай Малышев:

- Специфической терапии, препаратов, непосредственно влияющих на новый вирус, с точки зрения доказательной медицины сегодня не существует. Это, кстати, отмечается и в рекомендациях минздрава, которые содержат перечень препаратов, которые могут применяться у больных с тяжелым течением болезни. В рекомендованном списке препараты, применяющиеся для лечения гепатита С, ВИЧ-инфекции и рассеянного склероза. Этот список был сформирован на основании опыта наших китайских коллег. Во время эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, вызванной также коронавирусом SARS, больных лечили различными препаратами противовирусного спектра действия, которые имеют достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, в том числе и вышеперечисленными. Кстати, в рекомендациях минздрава отмечается, что применять эти препараты, в частности рибавирин, следует с особой осторожностью, ввиду возможного возникновения серьезных побочных эффектов.

Карантин

Заболевшая в Тюмени китаянка прилетела в город только 28 января вечером и сразу была госпитализирована. За это время у нее было минимум контактов. Сейчас в больнице находятся сразу пять китайских студентов, хотя коронавирус лабораторно выявлен только у одной девушки. Все остальные - ее одногруппники, которые вместе возвращались с каникул. Ребята учатся в индустриальном университете на третьем курсе. Добирались в Тюмень из Пекина через Новосибирск, причем в масках на лице. Пообщаться с другими обитателями общежития они просто не успели: прилетели вечером, встретились на первом этаже только с комендантом и начальником студгородка. Еще не войдя в комнату, китаянка пожаловалась на плохое самочувствие - ребят тут же отвели в актовый зал и вызвали "скорую". Сейчас она лежит в отдельной палате-боксе и получает лечение, заболевание у нее протекает в легкой форме. У четверых спутников биопробы дали отрицательный результат.

Между тем разъяснилось недоразумение со вторым заболевшим - гражданином КНР Ван Юньбинем - пациентом больницы в Чите, у которого диагноз коронавирус диагностирован только после повторного взятия анализа. Именно поэтому его жену и дочь поместили для дальнейшего наблюдения в изолированный медицинский бокс. У них также взяли кровь на анализ. Ранее Ван Юньбинь сетовал на то, что о своем диагнозе узнал из СМИ, что с ним мало общаются врачи и что чувствует он себя вполне сносно, мешает лишь легкий кашель. И неудивительно, что он выздоравливает. А вот у двухлетней дочери Ван Юньбиня температура. Гражданин КНР живет и работает в Забайкалье. Решил отдохнуть с семьей на родине и по возвращении попал в переплет со всем семейством.

Подготовили Ольга Журман, Приморье, Наталия Швабауэр, Тюменская область

Ученые бросили все силы на разработку вакцины от нового коронавируса. Фото: EPA

Детали

Из-за риска распространения коронавируса правительство временно приостановило безвизовые туристические поездки граждан Китая в нашу страну.

В свою очередь минтранс советует россиянам пока тоже не ездить в Китай.

"Если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем не делать этого без крайней необходимости. Если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета", - пояснили в минтрансе.

С 1 февраля 2020 года регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прекращено. Это касается в том числе коммерческих рейсов отечественных перевозчиков и авиакомпаний из КНР. Исключение составляют регулярные рейсы между российской столицей и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом.

В связи с переводом рейсов российских авиаперевозчиков с регулярной основы на чартерную, возможны изменения в расписании полетов, предупредили в минтрансе.

С полуночи 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

В граничащем с КНР Приморском крае после этого исчезли из продажи некоторые овощи. Приморье само себя такой продукцией не обеспечивает, и вот уже пару десятилетий в регион завозят плодоовощную продукцию из КНР. Склады опустели через пару дней после закрытия границы. На фоне дефицита начали расти цены.

Огурцы стоят около 400 рублей за килограмм, помидоры - 700-800 рублей.

По информации регионального министерства торговли, главная оптовая база в Приморье загружена достаточным количеством овощей на время приостановки работы пунктов пропуска. "Мелкие перебои по овощам, пока переориентируют торговые сети, возможны. Но в Приморье работают в полную силу два тепличных комбината. Если и будут небольшие перебои, то только ближайшие две недели", - уточнил министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

После закрытия пунктов пропуска заметным может стать исчезновение китайских товаров, в том числе стройматериалов.

Плохие ожидания от закрытия границы у занятых в туротрасли и секторе общепита: владельцев отелей, кафе и ресторанов, менеджмента музеев, владельцев магазинов. За 2019 год турпоток в Приморском крае вырос на 21 процент. Регион принял 941 тысячу зарубежных гостей, из которых две трети из Китая.

Подготовили Ольга Журман, Юлия Кривошапко