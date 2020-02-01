Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

Из-за распространения нового коронавируса 2019-nCoV с 1 февраля введены ограничения на выполнение регулярных авиарейсов в Китай. Большая часть российских авиакомпаний будет работать на данном направлении только в чартерном режиме.

"Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета", - заявили в пресс-службе Минтранса РФ. Пассажирам посоветовали следить за информацией на сайте перевозчика.

Кроме того, создан штаб для мониторинга ситуации. Его возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько, сообщает ТАСС. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эвакуация российских граждан, находящихся в провинции Хубэй, начнется в ближайшее время. На родину доставят 340 человек.