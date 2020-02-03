Минтранс не подтвердил досрочное открытие авиасообщения с Египтом

Минтранс России не предлагал снять запрет на выполнение авиарейсов в Египет до апреля 2020 года, отмечают в министерстве.

"Информация не соответствует действительности. Министр такого заявления не делал", - цитирует ТАСС представителя министерства.

Ранее о такой возможности сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на мнение министра транспорта Евгения Дитриха, высказанное им в ходе совещания 30 января по поводу запрета полетов в Китай. Тогда министр якобы допустил возможность снятия запрета на полеты на курорты Египта до апреля 2020 года. Тем самым предполагалось переориентировать поток туристов с закрытого Китая.

С 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем ограничено. Сейчас из России выполняется только 4 регулярных прямых рейса между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом.

До введения ограничений российские авиакомпании выполняли около 150 рейсов в Китай в неделю.