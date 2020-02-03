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03.02.2020 21:56
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала

Текст: Евгений Гайва
Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы. Проект поправок в закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Фото: iStock
В СФ подтвердили, что маткапитал на первенца могут начать выдавать с марта
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Минтруд предложил в два раза сократить сроки перечисления маткапитала

Увеличение финансирования необходимо для выплат на первого ребенка и повышения размера выплаты на второго ребенка в связи поручением президента России Владимира Путина.

Изначально на три года было заложено 945 млрд рублей. По проекту предлагается в 2020 году увеличить финансирования до 428 млрд рублей, 2021 году - до 522 млрд рублей, а в 2022 - до 582 млрд рублей.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал

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