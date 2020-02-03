МВД предлагает добавить цифру в номер

Документ предусматривает возможность присвоения региону дополнительной первой цифры от "1" до "9". До сих пор в качестве первой цифры можно было использовать только "1" или "7". Расширение кода региона до трех цифр изначально было связано с необходимостью увеличения количества емкостей номера.

При росте числа автомобилей количество номеров с одним кодом региона как-то быстро исчерпывается. Под каждым кодом возможен 1,78 миллиона комбинаций номеров. В столице зарегистрировано около 4,7 миллиона автомобилей. При этом используются коды "77", "97", "99", "177", "197", "199", "777", "799". Несложно посчитать, что на весь транспорт такого количества номеров вполне хватит.

Да, в столице возникали ситуации с дефицитом номеров. Поэтому вводились дополнительные цифры в знаке. Но после того, как появилась возможность сохранять при покупке автомобиля прежний номер, а также использовать номера, которые вышли из употребления, проблема с дефицитом цифровых комбинаций отпала.

Но дефицит может создать вступивший в силу с 1 января закон о регистрации транспортных средств. Дело в том, что согласно ему государственный регистрационный номер автомобиля привязывается к месту регистрации собственника автомобиля. То есть житель Твери не может получить знаки с кодом региона Москвы.

Рассмотрим несколько ситуаций. Житель Твери купил новую машину в Москве и решил тут же в Москве поставить ее на учет в ГИБДД. Автомобиль ему зарегистрируют, но присвоят номер с кодом Тверской области - "69" или "169". Знак с таким номером он должен будет купить в организации, которая изготавливает эти металлические пластины.

МВД на практике проверило, что даже широкие цифры влезают в выделенное пространство знака, отведенное под код региона

Или он купил в Москве автомобиль со столичным номером, приехал на нем в Тверь и зарегистрировал в ГИБДД на себя. В этой ситуации в ГИБДД в Твери ему присвоят номер и выдадут знак с кодом тверского региона. Других вариантов не дано. Сохранить за собой номер с московским кодом региона у него не будет возможности.

Таким образом старый номер вернется в базу московских номеров. Но в конечном итоге такая процедура требует выделения дополнительных номеров под машины из другого региона. Вероятно, чтобы избежать возможного дефицита, и принято решение о возможности добавления в код региона любой дополнительной цифры от "1" до "9".

Когда к номеру добавляли "1" и "7", то исходили из того, что это самые узкие цифры, которые не требуют увеличения поля, в котором печатается код региона. Но сейчас МВД на практике проверило, что даже широкие цифры влезают в выделенное пространство. Как сообщил корреспонденту "РГ" один из сотрудников Госавтоинспекции МВД России, "передо мной на столе лежит знак с кодом региона "444", и все прекрасно помещается". Цифра "4" - самая широкая из всех, что используются в регистрационных знаках. То есть изменений в ГОСТ по регистрационным знакам для введения в действие этого приказа не потребуется. Код "44" - это Кострома. Так что стоит ожидать появления там автомобилей, в знаках которых появится "444" в коде региона.