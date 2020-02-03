На Москву надвигаются морозы с "ледяного континента"

Теплый циклон уходит на восток, уступая место арктическому вторжению из Гренландии. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, наибольшее похолодание наметится со среды. Днем подморозит до минус 3-5 градусов, ночью до минус 10-12 градусов. В ночь на пятницу могут быть 15-градусные морозы, а в ночь на воскресенье есть вероятность, что воздух остынет в отдельных районах Подмосковья и до минус 18 градусов. В пятницу и субботу и днем в пределах минус 10 градусов. В воскресенье днем минус 2-7 градусов.

Очередная оттепель может начаться только на следующей неделе. Пока погоду определяет холодный воздух. Гренландия - самый большой в мире остров, который находится на северо-востоке Северной Америки. Три четверти его территории покрыто вечными льдами.