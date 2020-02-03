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03.02.2020 18:43
Рубрика: Спорт

Нурмагомедову неинтересен реванш с Макгрегором

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен реванш с Конором Макгрегором даже за 100 миллионов долларов.

На прошедшей в Махачкале пресс-конференции чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности проведения матча-реванша с Конором Макгрегором. Совсем недавно глава промоушена Дайна Уайт заявил, что этот бой он хотел бы провести осенью нынешнего года.

Макгрегор: Перед боем с Нурмагомедовым я пил всю неделю

"Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я его еще раз побил?" - сказал Нурмагомедов.

Также чемпион UFC выразил надежду, что его поединок против Тони Фергюсона, назначенный на 19 апреля, не будет отменен. Ранее четыре раза встреча между этими бойцами уже отменялась - по два раза проблемы со здоровьем были у обоих спортсменов.

"Это жесткий вид спорта, но надеюсь, что ничего не отменится, - сказал Нурмагомедов. - Бой с Тони очень важный для моей карьеры, для моего наследия".

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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