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03.02.2020 19:01
Рубрика: Транспорт

Компании повысят самооценку

Перевозчиков переведут на удаленный мониторинг
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 22 (8076)
Транспортные компании будут сами проверять выполнение обязательных требований с помощью специального сервиса, а плановые проверки могут отменить, рассказали "РГ" в Ространснадзоре. В ведомстве рассчитывают, что новая система позволит снизить нагрузку на бизнес, при этом поможет лучше выявлять нарушения, которые приводят к авариям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас система тестируется в секторе водного транспорта, но распространить ее планируется и на другие виды транспорта. "Пилотный проект будет проходить до конца 2020 года, после чего служба подведет итоги проделанной работы", - отмечают в Ространснадзоре.

Фото: @CapriMobility / twitter
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Самооценка проходит в два этапа. Сначала в анонимном режиме компания заполняет чек-лист, а сервис указывает на выявленные нарушения. Их можно устранить до плановой проверки. Затем нужно авторизоваться через личный кабинет. После успешного прохождения самооценки ее результаты можно направить в Ространснадзор как декларацию исполнения обязательных требований. За аварии по вине предприятия придется отвечать тем, кто подавал декларацию.

"В чек-листе, разработанном Ространснадзором, около сотни пунктов, по которым мы проверяемся", - рассказывает советник генерального директора "Петербургского нефтяного терминала" Олег Воденеев. Это помогает компании учесть все пробелы. Плановые проверки не страшны, но если контроль станет действовать в постоянном режиме, порядка будет больше, добавляет гендиректор компании "Нева Тревел" Юрий Набатов.