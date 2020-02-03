Перевозчиков переведут на удаленный мониторинг

Транспортные компании будут сами проверять выполнение обязательных требований с помощью специального сервиса, а плановые проверки могут отменить, рассказали "РГ" в Ространснадзоре. В ведомстве рассчитывают, что новая система позволит снизить нагрузку на бизнес, при этом поможет лучше выявлять нарушения, которые приводят к авариям.

Сейчас система тестируется в секторе водного транспорта, но распространить ее планируется и на другие виды транспорта. "Пилотный проект будет проходить до конца 2020 года, после чего служба подведет итоги проделанной работы", - отмечают в Ространснадзоре.

Самооценка проходит в два этапа. Сначала в анонимном режиме компания заполняет чек-лист, а сервис указывает на выявленные нарушения. Их можно устранить до плановой проверки. Затем нужно авторизоваться через личный кабинет. После успешного прохождения самооценки ее результаты можно направить в Ространснадзор как декларацию исполнения обязательных требований. За аварии по вине предприятия придется отвечать тем, кто подавал декларацию.

"В чек-листе, разработанном Ространснадзором, около сотни пунктов, по которым мы проверяемся", - рассказывает советник генерального директора "Петербургского нефтяного терминала" Олег Воденеев. Это помогает компании учесть все пробелы. Плановые проверки не страшны, но если контроль станет действовать в постоянном режиме, порядка будет больше, добавляет гендиректор компании "Нева Тревел" Юрий Набатов.